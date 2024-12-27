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▲張雪如號召小草們跳炸裂舞迎接柯文哲。（圖／NOWnews攝影中心）

台北地檢署昨（26）日依4重罪起訴民眾黨主席柯文哲，求處28年6個月重刑，北院凌晨裁定3000萬交保，稍早柯文哲的3000萬已經籌到了。稍早黃國昌妻子高翔、民眾黨黨員張凱鈞、江和樹現身替柯辦保，而柯文哲預計將於27日中午12時30分左右現身。台北地院昨天晚間開庭近5個小時，辯護人以柯文哲患心律不整等病請求「具保停押」，柯文哲則說，「我跑了，台灣民眾黨就毀了」，合議庭27日凌晨裁定柯以3000萬元交保，並限制住居、出境及出海。稍早柯文哲的3000萬交保金已經籌到了。黃國昌妻子高翔、民眾黨黨員張凱鈞、江和樹現身替柯辦保，而柯文哲預計將於27日中午12時30分左右現身。此外，現場也有不少小草聚集，民眾黨彰化縣黨部主委、縣議員張雪如更號召小草們跳炸裂舞，直喊「沒有喊的就是不愛阿北！」更呼口號「永遠相信柯文哲」，現場氣氛歡樂。