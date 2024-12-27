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台北地檢署偵結京華城等案件，民眾黨主席柯文哲依涉收賄、圖利、公益侵占3罪，遭檢方求刑28年6月。台北地院繼續開接押庭。民眾黨小編也幫柯文哲更新臉書，柯文哲在接押庭上直言，在檢方的起訴書裡，也證明橘子根本不是什麼大帳房，但檢方卻用這些蒼白無力的證據羅織巨大罪名，查了四個月，問了80位以上的證人，編派故事。柯文哲在庭上提出三點：一、210萬合法政治獻金，就是捐款，不但柯文哲被羈押前從未聽過，且與京華城容獎提高整整差了兩年。二、檢方將沈慶京某個時間提領的現金，湊出接近1500的數字，指控成行賄，卻沒有任何收受的時間地點。三、在檢方的起訴書裡，也證明橘子根本不是什麼大帳房。柯文哲也堅定說，他從未如起訴書所言，有指示任何祕書去施加壓力、且如有這個祕書，檢方為何沒有任何人證？但種種對柯文哲有利的證據，檢察官都拒不採用。柯文哲也明確表示，他對台灣民眾黨有責任，他絕對不可能冒著讓台灣民眾黨陷入危機的風險而逃亡。