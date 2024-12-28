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行政院交通部盤點全台行人易肇事路口，其中台中有63處尚待改善。為提升行人安全，台中市政府交通局不僅透過「碰撞構圖」分析肇事原因，更邀集無障礙團體及專家學者辦理實地會勘。交通局長葉昭甫表示，改善工程於今年8月動工，9月就完成32處階段目標，其餘31處也已於年底前全數完成，比較改善前後，事故率下降逾8成。葉昭甫表示，為有效提升行人友善、安全通行環境，交通部推動「永續提升人行安全計畫」，清查全台須改善的危險路口，國土署也挹注補助經費，鼓勵地方政府運用整體性及系統性規劃落實改善。其中，台中市有63處列為行人易肇事路口，交通局逐一分析各路口碰撞構圖提出改善對策，為利工程推動順利，執行過程邀集無障礙團體代表與交通專家學者進行「設計圖說審議會」，接續至各區辦理會勘，獲地方民意大力支持。葉昭甫指出，針對交通部盤點63處行人易肇事路口，交通局透過標線型人行道、路口人行道截角外推、調整車道配置、綠斑馬、設置紅燈倒數、放大型行人燈及行人號誌早開、遲閉等提升行人安全，並辦理道路鋪面全面刨封，提升道路平整度。例如北屯區松竹路與敦富路口，臨近舊社捷運站、好市多大賣場及總站夜市，交通局優化路口行人動線環境，改善無障礙斜坡道、庇護島、施作行穿線退縮，建置放大型行人燈、行人早開時相，另考量車流動線，也增設左轉偏心車道。此外，清水區的中山路與文化路口鄰近清水高中，市府利用人行道路口截角外推、增設斜坡道及庇護島，辦理行穿線退縮並設置放大型行人燈、行人早開時相及左轉偏心車道等，提供學子安全通學環境。為了解改善成效，交通局也調閱完工路口肇事紀錄，以9月完工的南區復興路一段和樹義路為例，經施作庇護島、行人早開時相及放大型行人燈等多項工程，事故率下降達8成；另外，北區五權路和育才北路施作實體人行道外推、設置無障礙斜坡、行人早開時相等多項工程，事故率更下降達86%。交通局指出，由於各路口交通特性將隨車流、道路環境、用路人習慣及肇事原因等不斷改變，交通局將針對易肇事路口持續審視交通狀況，透過工程、教育、執法等3E面向精進改善，提升人行安全。