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▲洛杉磯道奇投手大谷翔平。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊球星Mookie Betts已不再是他職業生涯初期那位以速度著稱的快腿球員，但他憑藉在盜壘上的巧妙技巧，仍是大聯盟中盜壘的佼佼者根據數據顯示，Betts的盜壘能力源於精準的預判與策略，而非純粹的速度。隨著年齡增長，他的衝刺速度已經明顯下滑，從曾經的頂級水準下降至低於聯盟平均。然而，他並未因此喪失盜壘威脅，反而透過精準的啟動時機與優異的跑壘判斷，將效率最大化。這項數據也反映出，Betts在基跑方面的優勢並非單純依賴身體條件，而是透過經驗和技巧，將盜壘轉化為一門精密的藝術。Mookie Betts年輕時曾是一位穩定的20至30次盜壘者，現在則以聰明的基跑策略重新定義自己的價值。在32歲的年紀，他不僅展現了適應身體變化的能力，還成為道奇隊在比賽中製造得分機會的關鍵角色。