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位列東區第5的公鹿，今於主場迎戰排名東區第11的籃網，結果踢到鐵板，末節被籃網狂攻35分逆轉，終場105比111吞敗。其中公鹿讀秒階段，選擇在三分線外包夾毫無外線能力的Ben Simmons，結果被後者輕鬆傳出助攻，防守決策也引發爭議。本戰末節讀秒階段剩下約50秒，公鹿僅以3分落後，籃網透過擋拆，製造Simmons錯位單打僅矮小後衛A.J. Green機會，但Simmons還未開始啟動，原本盯防Simmons的前鋒Bobby Portis就急忙趕來支援，變成兩人在三分線外包夾Simmons，後者也順利傳球給隊友Cam Johnson，投進三分球外還製造犯規，徹底讓比賽失去懸念。Simmons因生涯極低的三分投籃慾望飽受批評，NBA生涯7季於例行賽出戰337場，僅出手過36次三分球，投進其中5顆，命中率13.9%，近兩季更是徹底放棄出手三分球，反觀接獲傳球投進致勝三分的Johnson，本季打出生涯年表現，以高達42.3%命中率每場貢獻3.2顆三分，場均19.1分同樣是生涯最佳，近期已傳出多達10支球隊對Johnson有興趣，希望透過交易延攬他入隊。公鹿籃網全場精華：