我是廣告 請繼續往下閱讀

台鋼雄鷹與單季30轟洋砲魔鷹續約，為打線挹注火力，迎戰隊史第2年一軍賽季，洋投也持續補強，日籍小野寺賢人、吉田一将、後勁都已續約，今（27）日再宣布簽下美籍右投石萬金（Spenser Watkins），強化先發投手戰力。石萬金成為雄鷹新賽季第一名新的外籍投手，背號32號。石萬金2021、2022年在巴爾的摩金鷹、2023年在奧克蘭運動家都有大聯盟出賽紀錄，2021年16場登板其中10場先發，共投54.2局，防禦率8.07，2022年為大聯盟生涯最佳表現，23場登板其中20場先發，戰績5勝6敗，共投105.1局，防禦率4.70，2023年則是1場先發出賽，大聯盟生涯共計40場登板、投164.1局，防禦率5.97。2024年在小聯盟3A發展，25場登板其中23場先發，戰績7勝7敗，共投118.1局，防禦率4.56。台鋼雄鷹深耕在地經營，努力與高雄深化連結，第一年獲得高雄市民愛護與支持，版圖更延伸至南台灣，2024球季除了與台南在地球隊統一7-ELEVEn獅聯名「南人祭」主題日，還有主打屏東的「南國屏原」主題日。2025球季首名新入團洋投中文譯名石萬金，除了與屏東地名「萬金（Watkins）」結合，也以英文名（Spenser）加入姓氏巧思。「石」是台灣前百大姓氏，而石萬金也更像是在地台灣人姓名。球團期許他融入南台灣生活，並以2025年首位新洋投之姿，帶領年輕的球隊爭取佳績。