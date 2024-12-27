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印尼紡織業陷入寒冬，今年已有約8萬人被解雇，印尼勞工部副部長伊曼努爾（Immanuel Ebenezer Gerungan）本週三更透露，2025年印尼紡織業裁員人數將進一步激增，恐高達28萬人丟飯碗，但政府正在努力設法避免最壞的情況發生。根據《Jakarta Globe》報導，伊曼努爾表示，60家紡織公司正在計畫裁員，可能影響多達20萬名員工，據政府統計的數據預估，明年印尼紡織業裁員人數有可能達到28萬人。但伊曼努爾也強調，「我們正在努力防止最壞情況發生，不想得出悲觀的結論，降低裁員人數仍是有希望的」。對於紡織業的困境，伊曼努爾認為主要因素是2024年發布的第8號貿易部長令，該命令放寬進口政策，促進更多原材料和製成品進入印尼市場，原意是想解決港口的貨櫃擁塞問題，但進口產品的大量湧入削弱了印尼國內工業的競爭力，迫使企業開始裁員。伊曼努爾明確表態希望修改進口法規，認為進口法規給印尼紡織業帶來了重大風險，為了保護員工，修改進口法規可能會有所幫助。印尼政府已將紡織品、地毯和其他織物的進口關稅再延長三年，以保護國內紡織業，但要應對嚴峻的裁員挑戰，光是這樣的措施可能還不夠。