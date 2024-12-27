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台積電海外廠迎來好消息！日本熊本一廠正式開始量產。日本熊本縣知事木村敬今（27）日透露，台積電位在熊本縣菊陽町的第一工廠已開始量產。這座工廠將製造日本國內目前最先進的12至28奈米製程的邏輯半導體，並供貨給索尼集團（Sony）等客戶。根據日本「讀賣新聞」、共同社報導，木村敬在例行記者會上表示，日本熊本一廠正式開始量產，而台積電今日也證實這則消息，表示「12月已經依照計畫開始量產」。熊本縣政府指出，營運台積電熊本廠的台積電日本子公司JASM（日本先進半導體製造）本月23日通知縣方已經開始量產。台積電的熊本工廠是日本政府為了加強國內供應鏈而引進的工廠。台積電與索尼半導體2021年宣布在當地建立晶圓廠。第一工廠2022年4月動工，2023年12月落成，今年2月開幕，主要生產影像感測器和車用半導體等。第一工廠投資金額約1兆3000億日圓，日本政府決定提供最多4760億日圓的補助。第二工廠預計於2025年1至3月動工。不只是海外擴產計畫推進，連國內廠台積電布局腳步不間斷，台積電持續擴大投資高雄，規劃於P3廠房東側土地接續啟動擴建計畫，延續先進製程，發揮產能群聚綜效，擴建的P4、P5廠房預計2025年動工。台積電表示，高雄廠按進度進行，配合政府程序。台積電已規劃在高雄建置3座晶圓廠，其中，P1、P2將生產2奈米製程晶片，P3廠房已啟動建築規劃、執照申請及現地開工等作業，預計2026年辦理竣工及申請使照，將生產2奈米或更先進製程晶片。