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NBA「西霸天」雷霆今(27)日再以120：114逆轉擊敗溜馬，豪取9連勝，並繼續穩居西區榜首。這位26歲的加拿大後衛全場表現近乎完美，22投15中、三分球5投4中，並11罰全中，同時貢獻7籃板、8助攻、2阻攻與1次抄截。他在比賽的最後1分鐘內，投進關鍵三分球並穩穩命中6次罰球，為球隊鎖定勝局。除了Gilgeous-Alexander的表現，雷霆全隊展現出團結的力量。Jalen Williams拿下20分，Isaiah Hartenstein貢獻11分和13個籃板，完成個人本季第11次雙十紀錄。目前，雷霆以24勝5負的戰績領跑西區，儘管日前在NBA杯決賽不敵密爾瓦基公鹿，但例行賽的成績仍高居西區第一。溜馬一度取得15分領先優勢，並以61：53結束上半場。然而，雷霆在下半場展開反擊，並在第四節最後3分鐘以一波17：7的攻勢反超比分。溜馬方面，Andrew Nembhard攻下23分，Pascal Siakam拿下22分與10籃板，但明星後衛Tyrese Haliburton表現失常，全場僅得4分。Obi Toppin在首節扭傷左腳踝，雖短暫回到場上，但未參加下半場比賽。