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民眾黨主席柯文哲遭北檢依收賄、圖利等4重罪起訴，求處28年6個月重刑，北院裁定3000萬交保，柯文哲終於在羈押114天後回家。柯文哲太太陳佩琪也在家門迎接，更準備火爐讓柯文哲跨過去，柯文哲哽咽說，謝謝這段時間很多人給他加油打氣，才能讓他度過最沮喪的時候，他仍相信自己不是圖利貪污的人，但遇到這些風雨，還是要檢討改進。柯文哲從北院出來後，就直奔家中，家門口準備火爐讓柯文哲跨越，陳佩琪也衝出來迎接。柯文哲哽咽說道，謝謝這段時間很多人給他加油打氣安慰，甚至幫忙，因為他在裡面、在這個最沮喪的時候，還是有人會喊阿北加油，或是偷偷比個手勢給他，謝謝這麼多人的支持鼓勵，他才能撐過難關。柯文哲說，人活在世上不可能都順利，總會遇到困境，但感謝上蒼給他機會反省人生，「我相信我不是圖利、貪污、會違法的人」，但遇到這些風風雨雨，表示人生還是有地方要檢討改進。