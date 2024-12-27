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民眾黨主席柯文哲遭北檢依收賄、圖利等4重罪起訴，求處28年6個月重刑，北院裁定3000萬交保，柯文哲終於在羈押114天後回家。柯文哲說，有時候他被提訊很晚被送回看守所，在下雨的晚上，還有看到路邊舉牌聲援他，是因為這些人才能用正面力量看的這段過程，「至少我沒有因為這個事件讓我內心充滿仇恨，相信正面力量讓台灣變得更好。」柯文哲從北院出來後，就直奔家中，家門口準備火爐讓柯文哲跨越，太太陳佩琪也衝出來迎接。柯文哲說，他是很喜歡讀書的人，已經很久沒有機會讀這麼多書，他在看每天守所讀十幾個鐘頭讀到眼睛痛。柯文哲也哽咽提到，感謝很多幫他加油打氣的人，但都不曉得他們的名字，有時候被提訊很晚才送回看守所，在下雨的晚上，還看到路邊有人舉牌聲援他，非常謝謝他們，因為這些人，他才能用正面力量看的這段過程。柯文哲最後說，至少他沒有因為這個事件讓內心充滿仇恨，相信正面力量讓台灣變得更好。