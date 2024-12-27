即將跨年迎接2025年，星巴克繼太妃核果風味那堤、薄荷風味摩卡後，今（27）日全台門市回歸人氣暢銷的「維也納風奶香那堤」，融合巧克力與咖啡的獨特苦甜大人系風味，一喝就上癮，搭配12月27日一日限定還有「Have a nice day第二杯半價」。85度C週五咖啡日也有中、大杯都「第二杯半價」優惠一次整理。
📌星巴克今第二杯半價！「維也納風奶香那堤」回歸、升級「
奶香抹茶那堤」
星巴克人氣暢銷的「維也納風奶香那堤」今起回歸開賣了！以維也納咖啡為靈感，
以滑順蒸奶結合經典濃縮咖啡，優雅融合柔和奶香與維也納咖啡， 再加入巧克力淋醬與香草馬斯卡彭奶油， 最後以可可粉裝飾點綴。
內行推薦完美喝法，拿到「維也納風奶香那堤」先別急著攪拌，直接喝一口，品嚐馬斯卡彭奶油帶出濃郁起司的香醇口感，口中還能感受溫潤的奶油風味；再來攪拌均勻後，可以喝得到濃縮咖啡與滑順蒸奶交融的豐富口感，並散發焦糖起司甜香及可可餘韻，是一杯帶有巧克力與咖啡獨特苦甜的大人系風味。
今年最特別的是，全新推出抹茶那堤升級版「奶香抹茶那堤」，
將日本抹茶濃郁滋味搭配絲滑馬斯卡彭奶油，以奶香包裹略帶自然苦澀香氣的抹茶，滋味更溫潤！同樣撒上香濃可可粉帶來香氣。
📌星巴克12月27日Have a nice day「第二杯半價」優惠
星巴克今快樂週五迎接假日，推出Have a nice day第二杯半價優惠活動，12月27日活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠。提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌85度C週五咖啡日也有中、大杯都「第二杯半價」
85度C每逢週五都有咖啡優惠可以喝，85度C週五咖啡日，中、大杯咖啡「第二杯半價」！加碼推薦升級「鉑金獎豆」只要銅板價，開喝榮獲2024年咖啡界奧斯卡-ICT國際咖啡品鑑大賽鉑金獎，中杯＋25元、大杯＋35元。提醒大家，限同品項、同大小；限門市現場點餐(電話或線上訂餐自取或外送皆不適用)。
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今年最特別的是，全新推出抹茶那堤升級版「奶香抹茶那堤」，
📌星巴克12月27日Have a nice day「第二杯半價」優惠
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