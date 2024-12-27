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▲網友自行腦補把《魷魚遊戲2》部分角色替換成合適的台灣演員，名單讓觀眾笑翻。（圖／Netflix提供、演員臉書）

▲許多網友都認為T.O.P（左上）劇中角色很適合柯震東（左下）來演，許光漢（右）則適合演臥底警察。（圖／Netflix YouTube、演員臉書）

Netflix熱門韓國影集《魷魚遊戲2》昨（26）日正式開播，引爆討論話題，有觀眾看到一半就好奇聯想，如果劇中演員都換成台灣明星會是怎樣的效果？例如韓國影帝李政宰的角色，可以給個性火爆的徐乃麟、姜河那則由林哲熹取代等。其中，T.O.P飾演有毒癮的饒舌歌手，網友直接點名柯震東超適合演，不只角色形象貼合，也因為柯震東曾捲入呼麻案，和T.O.P戲外經歷神奇相似，引發熱議。《魷魚遊戲2》播出後，有網友在Threads上發文，笑說：「如果《魷魚遊戲》換成台灣演員…越看越不對勁，心裡默默浮出很多人選」。只見原po將劇中角色照跟台灣藝人的照片併在一起，認為徐乃麟、林哲熹、劉冠廷、柯震東、許光漢、王識賢、呂雪鳳等人，都跟《魷魚遊戲2》當中的部分角色撞臉，或是形象定位類似。其中，柯震東被指最適合演T.O.P的角色，他在劇中是一名有毒癮的饒舌歌手，因為財產投資加密貨幣全賠光了，才加入這場奪命比賽。而T.O.P戲外曾在2017年爆出過呼麻醜聞，因此這次飾演有毒癮的角色，也被認為是在「自嘲」；柯震東則同樣捲入過呼麻案，陽光形象因此破滅，和T.O.P經歷非常類似。台灣網友看了該篇貼文也紛紛留言，開玩笑說：「如果是這個卡司，好看不好看我不知道，但一定很貴」、「乃哥玩到一半就不玩，直接提早遊戲結束」、「劉冠廷那張一看到根本就本人，超像」、「我覺得Boss比較像洪榮宏」、「警察弟弟真的有夠像許光漢，看的時候都覺得有重疊」、「主角李政宰根本是余天吧」。