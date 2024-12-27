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馬刺巨星「斑馬」Victor Wembanyama昨獻出生涯首次聖誕大戰，面對尼克全場攻下42分、18籃板與4阻攻，三分線外出手多達16次，命中其中6球，無奈馬刺最終仍以114：117吞敗。儘管斑馬發揮出色，但賽後關於他在三分線外的投籃出手選擇，也再度引發討論。攤開斑馬本季數據，場均投籃次數為18.9次，其中有9.5次是三分線出手，佔據總出手數超過50%，每場9.5次外線出手，不僅名列全聯盟第8多，更是此榜單前72名中，唯一主打中鋒位置的球員。美國知名論壇Raddit上就有網友指出，斑馬身高達到221公分，臂展則是歷史級別的243公分，尤其本季兩分球命中率超過60%，若多嘗試在油漆區討生活，個人得分有望再創新高，且讓馬刺禁區威脅更大，斑馬得以製造機會給隊友投射三分。然從數據方面，似乎無法為這個看法背書，斑馬本季三分命中率為35.7%，若以上場超過25分鐘球員來看，馬刺隊內僅有4人三分命中率高於斑馬，且此項命中率相對聯盟兩位球星，Devin Booker(34.5%)與Luka Doncic(35.4%)命中率都低於斑馬，Booker、Doncic都擁有外線無限開火權，斑馬卻被質疑投太多三分。實際上，斑馬菜鳥年便有場均5.5次外線出手紀錄，過去總教練Gregg Poppvich也數度強調，在他立場來看，斑馬是一位球風全能的鋒線球員，而不是傳統意義上的中鋒，儘管如此，球迷依舊會有批評聲音。若想要質疑聲音消失，最簡單的方式除了斑馬持續投進三分之外，更重要的是，帶領傳統強權馬刺持續走在贏球道路上。