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台北地檢署偵結京華城等案件，民眾黨主席依涉收賄、圖利、公益侵占3罪，遭檢方求刑28年6月。台北地院接押庭今（27）日裁定柯文哲3千萬交保。柯文哲遭羈押共114天，根據網路數據分析，北檢起訴柯文哲後，網友們熱烈討論柯文哲案進度，負面聲量2.5萬則遠超正面聲量的1.2萬則，使得好感度P／N值只有0.48左右。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集11月27日至12月26日之間柯文哲的網路輿情數據，調查結果顯示，近一個月與柯文哲相關的每日平均聲量均超過萬則，而12月26日柯文哲被起訴當天，聲量衝高至超過15.1萬則最高峰，熱門話題是民眾黨立委黃國昌第一時間透過社群平台發文，痛批「今天北檢起訴記者會底牌一掀，簡直虛弱到不知道怎麼吐槽」，無法說明何時何地收受賄款、賄款的流向，連收賄的基本事實都無法認定。TPOC說，根據網路數據分析，北檢起訴柯文哲後，網友們熱烈討論柯文哲案進度，負面聲量2.5萬則遠超正面聲量的1.2萬則，使得好感度P／N值只有0.48左右。值得關注的是，在熱門負面貼文中，北檢17項問答紀錄，說明為何認定柯文哲收受1500萬元賄賂，以及為何認定京華城公司所得容積率獎勵不法等，遭網友批評「拖了兩個月根本沒進展，週刊都比檢調強」、「這是寫小說嗎？」、「檢查官已變名嘴，用來政治打壓」；另外媒體報導檢方起訴書指出柯文哲共涉收1710萬元賄款，也讓不少網友留言：「沒證據的瞎掰金流，北檢真賣力」、「結果就是完全沒找到1500萬在哪裡」、「Excel冷錢包」等語，掀起激烈負面討論。TPOC說，進一步分析在北檢起訴柯文哲後的數小時之內網路上的相關留言內容，各個討論面向的聲量大小由高至低依序為，許多網友們對柯文哲被起訴頗不以為然，「認為金流證據不足」的相關言論聲量佔比最高，在高聲量的討論面向中佔總聲量的24.02％，「批評台灣司法不公」佔比14.32％居次，也有網友嘲諷柯文哲帳房「橘子」應快點回來救柯，相關言論佔比11.47％第三。其他熱門言論還有：「表示國民黨舉發得好」佔比7.88％，「討論起訴書內容」佔比6.47％，「批評民眾黨是貪污黨」佔比6.19％，「討論政治獻金相關議題」佔比5.84%，「出言嘲諷小草」佔比4.96％，「認為『詐騙集團』刑責過輕」佔比4.92％，「認為柯被政治迫害」佔比4.89％，「批評執政黨打壓政敵」佔比4.68％，「認為殺人犯都沒判那麼重」佔比4.36％。TPOC說，總體而言，許多網友質疑司法的公正性，約有4成的留言聲量都圍繞在「質疑金流證據」與「批評司法不公」的相關話題討論上，反映出網友們在看待柯案時，對司法的可信任程度存在疑慮。同時，由於柯文哲被起訴，無疑也重創到民眾黨形象，約有將近25％的留言聲量對民眾黨或其支持者們表達負面看法，包括各種嘲諷及批評，另外也有約1成聲量認為柯文哲案是執政黨打壓政敵、政治迫害的手段，將其視為綠白政治鬥爭的結果。