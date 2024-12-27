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▲粉絲可以到電影院和五月天同樂，不過入場需要實名制。（圖／相信音樂提供）

天團五月天明（28）日起將在桃園棒球場，一連展開6場「5525回到那一天」25週年巡迴演唱會新年特別版，將和15萬名粉絲一起同樂。寵粉的他們今年也沒有忘記無法到場的粉絲，今日稍早宣布跨年當天將有免費的線上跨年演唱會可看。此外，還有影城特映場，北中南都有場次，入場需要實名制，明日開放索票，歌迷們可以一起到電影院，看著大銀幕和五月天一起跨年。相信音樂在臉書公布，五月天的線上跨年演唱會將在12月31日晚間10點25分播出，「1個人、1群人、1家人，1年最美好的結束，5月天陪你跨年倒數，1起線上1樣難忘，2024好好再見，2025笑笑迎接」，要和無法到場一起同樂的粉絲，在線上零時差跨年。此外，五月天線上跨年演唱會還有影城特映場，台北場位於遠百信義A13松仁威秀，台中場則在台中大遠百威秀，高雄場辦在高雄大遠百威秀，限量座席將在28日中午12點於拓元售票系統索票，需要留意的是本活動採「實名制」入場，需在開放索票時到拓元網站登入，並填寫個人正確姓名資料，每人至多可索取2張票券。為了讓更多粉絲入場，相信音樂也宣布，五月天演唱會將釋出部分視線不完整座位，本次加開區域為「下層看台Ａ區前排座位，一般場票價2880元，跨年場票價3280元，加開區域屬於「視線不完整區」，因控台、音響等器材搭設，將會影響A STAGE（主舞台）、B STAGE方向之完整視線，但可近距離觀賞BUS STAGE段落的演出，粉絲購票前須審慎考慮視線狀況，門票於今日晚間6點在拓元售票系統上開賣。