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▲好市多輪胎中心將自明年取消收取「輪胎安裝費用」。（取自／好市多google評論）

▲今年好市多黑五買氣成長，圖為內湖好市多黑色購物節首日人潮。（圖／記者周淑萍攝）

好市多會員注意了！官方於年末驚喜宣布，將取消輪胎中心的「輪胎安裝費」，預計最快明年2月開跑，過去到好市多輪胎中心換取輪胎，每條需要收取150元輪胎安裝費，等免費安裝的政策上路後，會員一次換四個輪胎就可省下600元。台灣好市多官方表示，最快明年2月，將取消輪胎中心的「輪胎安裝費」，官方也進一步說明取消收費「是希望增加會員服務，讓會員卡更有價值，全球的好市多輪胎中心都會陸續免收安裝費」，且該服務不限卡別，金星會員、黑鑽卡都適用。據悉，購買好市多輪胎後，到指定安裝的賣場輪胎中心，並經輪胎部人員確認符合安裝規格規定後，輪胎中心會收取每條150元的安裝費用，也提醒會員，如果在好市多購買輪胎，目前也提供7大免費服務，包括免費胎壓檢查、免費輪胎對調與平衡、免費氮氣填充、免費汽車電瓶檢查、免費補胎、免費更換充氣嘴。此外，今年好市多黑五購物節買氣創新高，全台14店成績都比去年（2023）還要好，全台黑色購物節業績排名依序為：1、好市多台中北屯店2、好市多台中南屯店3、好市多中和店台灣好市多也提到最新展店計畫，在全台都有在尋找適合的地點，目前還未插旗的「東部」也有機會。此外，今年台中市長盧秀燕宣布好市多將在台中展店，開設第3家店，選址也成為民眾關注的焦點，不過到了年底都尚未有新消息傳出，台灣好市多今（27）日說明「台中第3店選址目前仍是未確定，不過目標一樣是要能設置加油站」。