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▲賈永婕回應北一女中校長點燈「漏拍」的問題。（圖／賈永婕的跑跳人生臉書）

▲賈永婕和大陸酸民抬槓，吸引不少人朝聖。（圖／賈永婕的跑跳人生臉書）

「最美101董事長」賈永婕上任3個月以來話題不斷，日前她在立法院備詢，民進黨立委郭國文建議把台北101改名為「台灣101」，她笑回「也很棒呀」被解讀是同意，事後澄清當下腦袋打結，陪著講「幹話」，認為沒有更名的必要。沒想到，有大陸網友為此開酸賈永婕，她正面迎擊，反問對方：「有沒有很羨慕我們可以自由亂說話？」賈永婕近日開放民眾在101點燈告白，不過北一女中校長陳智源公開發文，指出呈現在大樓螢幕上「我愛北一女」字樣少了1次、20秒的亮燈時間，賈永婕得知後立刻提出補救措施，提案明年2月14情人節和北一女辦聯名放閃活動，「我想邀請全台灣的小綠綠一起來攻佔台北101這棟全世界最高的綠建築，你們要穿著綠色的制服，我點燈，你來玩。」怎料，有一名大陸網友在該篇貼文下，以簡體字開嘲：「董事長最好問清楚，北一女要不要改稱灣一女了啊？不然萬一到時候改名了怎麼辦呢？」賈永婕看到後，先是回覆說看不太懂該網友的留言的內容，「不好意思，看不懂你寫的字，你的字長得好奇怪喔，好難懂的字！」後來，賈永婕再次回應，問該大陸網友：「by the way，有沒有很羨慕我們可以自由亂說話？」對於該網友表示：「這還真的沒有什麼羨慕的啊！中國這邊也可以啊！」賈永婕再度回說：「最好中國可以啦！」