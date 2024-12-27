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美國股市結束耶誕假期，不過耶誕行情似乎沒有持續，四大指數昨（26）日漲跌互見，台北股市今（27）日開盤上漲4.34點、來到23251.28點，隨後在盤面震盪，不過在台積電挑戰新天價的帶動下，大盤指數走高，最高一度來到23335.66點，終場上漲28.74點或0.12%，收在23275.68點，日K結束連3黑，成交量縮小到3000億元以下，來到2858.01億元。此外，台股本周上漲765.43點或3.4%，周K拉出一根紅K棒。對比大盤的震盪走高，中小型股今日表現疲弱，櫃買指數開盤上漲0.13點、來到257.31點，盤中最高一度來到257.69點後跳水翻黑，終場收在最低點256.1點，下跌1.08點或0.42%，日K結束連4紅。今日個股成交量排行榜前五名為：泰金寶-DR、佳能、新盛力、興能高、加百裕；個股成交值排行榜前五名為：台積電、佳能、世芯-KY、環宇-KY、玉晶光。權值股漲多跌少，權王台積電開盤下跌5元，以1080元開出，隨後翻紅走高，盤中最高來到1095元，續勢挑戰1100元新天價，終場則是小漲5元或0.46%，來到1090元，日K結束連3黑，挹注大盤指數就有39點；鴻海逆勢走低，今日以187.5元平盤價開出，隨後走低，盤中最低一度來到185.5元，終場下跌1元或0.53%，收在186.5元，日K連4黑，拖累大盤指數就有4點；聯發科也是以平盤價1420元開出，隨後走高表態，盤中最高來到1440元，終場上漲10元或0.7%，收在1430元，日K結束連3黑，挹注大盤指數就有4點。華新集團旗下PCB廠精成科昨日宣布，擬以企業價值397億日圓（約新台幣84億元）收購日本PCB製造公司Lincstech 100%股權，加上宣布將買回庫藏股2500張，因此今日股價亮燈漲停、來到58.6元，也帶動PCB概念股集體走高，同樣攻上漲停的是柏承，來到16.5元，台光電上漲逾4%，金像電、瀚宇博、燿華上漲逾3%，寶得利、南電上漲逾2%。精成科的走高也帶動華新集團股集體走高，瀚宇博上漲逾3%，彩晶、精星上漲逾1%。年底作帳行情也持續發威，除了華新集團外，能率集團也同步走高，IKKA-KY上漲逾8%，能率網通上漲逾5%，能率上漲逾2%，佳能上漲逾1%。今日也有續強的族群，就是機器人概念股，時續越接近CES大展，相關個股接連走高，全球傳動上漲逾5%，雷虎上漲逾4%，智邦上漲逾3%，佳能、時碩工業、華碩、維田、陞泰上漲逾1%。此外，非電族群聚焦在生技族群，中國肺炎疫情再度升溫，根據外電報導，中國疾控中心日前發布全國呼吸道傳染病監測情況，急性呼吸道傳染病呈現持續上升趨勢，也因此引發市場關注，防疫概念股持續走高，恆大、康那香、優盛、熱映亮燈漲停，美德醫療-DR、雃博上漲逾5%，毛寶上漲逾4%，亞諾法上漲逾3%，熱度也擴散到生技族群，皇將亮燈漲停來到23.3元，瑞基、和康生、漢田生技上漲逾3%。