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▲卵巢癌危險因子包括年齡大於50歲、不孕或無生育史、初經較早停經較晚、曾罹患乳癌、卵巢癌或大腸癌家族史等。（示意圖／Shutterstock）

根據國健署統計，卵巢癌為女性第7大癌症，雖不比子宮頸癌來得普遍，卻是婦科癌症死因首位，主因是沒有早期症狀，也缺乏有效的篩檢方法，當被診斷出卵巢癌時，約有一半以上已是第3期以上，一般而言，晚期、也就是第3期與第4期的患者，合計約占總數55%。國泰醫院婦女醫學部副主任何志明說，整體而言，卵巢癌有90%以上的患者找不主要病因，不過目前已知的危險因子，包括年齡大於50歲、不孕或無生育史、初經較早停經較晚、曾罹患乳癌、卵巢癌或大腸癌家族史等。而研究人員也發現約10%的病例與BRCA1、BRCA2基因突變有關，其中遺傳性基因突變、也就是家族性卵巢癌症候群（Hereditary Ovarian Cancer Syndrome）者，需要進一步遺傳諮詢以了解家族成員是否也帶有BRCA1、BRCA2基因突變。早期癌細胞侷限於卵巢，通常難以發現異常，當長大的腫瘤壓迫到鄰近器官，才會出現輕微的症狀，但這些模糊的症狀容易被忽略，最常見為腹部腫脹感，伴隨腸胃不適，例如下腹部不舒服、消化不良、噁心感、食慾不振等，而當腫瘤大到壓迫腸子或膀胱時，則會引起便秘或頻尿，壓迫到神經則會引起腰痛、腹痛、坐骨神經痛。何志明指出，目前對於一般民眾並無有效的卵巢癌篩檢方式，適合篩檢的對象傾向定位於高危險群，例如停經後女性與有家族遺傳史者，篩檢項目包括骨盆腔檢查、超音波合併都卜勒檢查、腫瘤指標CA-125檢查等。一項英國發表的大規模研究顯示，停經女性進行CA-125檢查輔以陰道超音波檢查，比單獨一次CA-125檢查更能偵測出卵巢癌，而當停經女性卵巢有異常腫塊，且CA-125偏高時，有95 %可能已罹患卵巢癌。何志明表示，早期卵巢癌治療以手術為主，要將腫瘤清乾淨，並需進行完整分期手術，這對決定是否需要後續化學治療相當重要，可有效提升存活率；至於晚期卵巢癌，目標以盡量將腫瘤切除乾淨為主。一般而言，晚期卵巢癌患者術後都需化療，接受第一線化療後，平均18個月會復發，需再次化療，但有20%化療後6個月內便復發；針對帶有BRCA1、BRCA2基因突變者，則可化療加上標靶藥，可望顯著延長存活期。何志明指出，晚期卵巢癌手術後加上化療，效果平均可維持1年半，之後通常會不斷復發，長期無病存活者不多，5年存活率約30%。根據國泰醫院分析過去資料，發現長期無病存活的卵巢癌患者，第1次手術紀錄幾乎都能達成理想減積，也就是腹部腫瘤可有效清除乾淨，手術範圍通常包含子宮、卵巢、輸卵管、網膜、淋巴及腹腔內腫瘤等，目標為術後無殘存腫瘤或小於1公分，這樣的病人比無法達到理想減積手術者至少多存活1倍時間，也更有機會無病存活。