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因貪污案遭停職的新竹市長高虹安，不滿政治評論員李正皓稱寡婦樓都更案音速通過環評，提起名譽損害賠償50萬元，新竹地院判決結果出爐，高虹安聲請遭駁回，對此李正皓表示，最近好消息接二連三，高虹安成法院認證的建商之友，更稱民眾黨是一個很詭異的政黨，涉案率比黑道還高，勝訴率比幫派還低，黨主席被羈押4個月，以後記得勸身旁好友「歹黨母湯進」。李正皓表示，最近好消息接二連三，去年選舉自己踢爆高虹安任內新竹市「民主段極音速都更」與「寡婦樓極音速環評」兩大弊案，高虹安提告民事求償，新竹地院宣判高虹安敗訴，讓高虹安成了法院認證的建商之友。李正皓更表示，民眾黨真的是一個很詭異的政黨，涉案率比黑道還高，勝訴率比幫派還低。黨主席被羈押4個月，求刑28年6個月，重保3000萬元，然後全黨還可以彷彿打勝仗一樣，真的奇葩，上述狀況放在賴清德、蔡英文、朱立倫等藍白黨主席身上，都會是國際醜聞，但民眾黨有臉開國際記者會。李正皓說，過去勸人「歹路母湯行」，以後記得勸身旁好友「歹黨母湯進」。入了民眾黨，不要以為不是核心圈就沒事，就算是非核心邊緣人如陳智菡、吳怡萱、許甫等，最後還是得涉案，一不小心還得被起訴坐牢。最後預祝民眾黨的朋友刑安，「會客菜先點好」。