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台北股市今（27）日小漲28點，其中盤面資金聚焦在PCB概念股上，其中精成科收購日本PCB製造公司Lincstech，並且買回庫藏股，今日股價亮燈漲停來到58.6元。台北股市今日開盤上漲4.34點、來到23251.28點，隨後在盤面震盪，不過在台積電挑戰新天價的帶動下，大盤指數走高，最高一度來到23335.66點，終場上漲28.74點或0.12%，收在23275.68點，日K結束連3黑，成交量縮小到3000億元以下，來到2858.01億元。此外，台股本周上漲765.43點或3.4%，周K拉出一根紅K棒。華新集團旗下PCB廠精成科昨日宣布，擬以企業價值397億日圓（約新台幣84億元）收購日本PCB製造公司Lincstech 100%股權，這是精成科繼2018年收購ELNA Printed Circuits後，再度併購日本企業。精成科指出，Lincstech是全球領先的高端PCB製造公司，在日本及新加坡共有5間高度自動化工廠，產品包含多層線路板（MWB），用於高階DRAM測試的探針卡，以及高密度多層電路板（MLB），適用於高速應用，今年前3季營收為469億日圓（約新台幣99億元），具穩定獲利能力，也凸顯其在產業的領先地位。精成科看好收購案將帶來顯著綜效，除了利用Lincstech高端技術近一步拓展產品線，尤其是AI伺服器、汽車、電子、半導體測試與高密度連結板等領域，增強競爭力、提升全球市占率，也能進一步強化東南亞布局、整合日本市場。此筆交易預計在明年4月1日完成交割，但仍需經相關主管機關核可而定。此外，精成科也宣布今日起至明年2月26日，將買回庫藏股2500張，買回目的為轉讓股份予員工，每股區間價為53~76元，若股價低於區間價格下限，將繼續買回，買回總金額上限為151億元，預定買回股份占公司已發行股份總數比率0.53%。併購以及買回庫藏股的消息一出，激勵精成科今日開盤強攻漲停板，來到58.6元，一口氣站上5日、月、季線，也帶動PCB概念股集體走高，同樣攻上漲停的是柏承，來到16.5元，台光電上漲逾4%，金像電、瀚宇博、燿華上漲逾3%，寶得利、南電上漲逾2%。精成科的走高也帶動華新集團股集體走高，瀚宇博上漲逾3%，彩晶、精星上漲逾1%。