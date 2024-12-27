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▲前北市副市長彭振聲（左）涉入京華城容積率弊案，500萬交保後立開北院。（圖／記者葉政勳攝，2024.12.27）

民眾黨主席柯文哲因涉入京華城容積弊案，從9月5日被羈押，檢方昨日依違反違背職務收受賄賂、圖利等4大罪起訴柯文哲等11人，並對柯文哲求刑合計28年6月。柯文哲、李文宗、沈慶京以及應曉薇等4人否認有罪，僅有前北市副市長彭振聲在本案中認罪，5人今（27）日清晨均獲准交保。台北地院昨表示，柯文哲以新台幣3000萬元交保、沈慶京4000萬元交保、國民黨台北市議員應曉薇1500萬元交保、前台北市副市長彭振聲500萬元交保、前台北市長辦公室主任李文宗除了200萬元外，加保800萬元；均限制出境、出海、住居，且不得有任何接觸同案被告、證人的行為。彭振聲的律師李岳洋與2名家屬在上午9點來到北院辦理交保，李岳洋受訪表示，500萬金額他們認為太高，應該在200至300萬之間。媒體詢問彭振聲的身體壯況，李岳洋透露，彭振聲每週要至少要打2次點滴，老人有的三高疾病他都有，而且都是要吃藥，這4個月羈押對他也是一種折磨。媒體問彭振聲得知能夠交保後的心情？李岳洋說，他一直都很配合，這符合他們的期待，彭振聲也很開心能夠出來。彭振聲約在9點50分步出台北地院，不發一語後、向媒體揮手後搭車離開。柯文哲競總財務長李文宗800萬交保，在彭振聲離開北院後，李文宗的律師與2名家屬約9點55分抵達北院辦理交保，在家人陪同下於10點26分離開北院。沈慶京8月30日凌晨4時許遭北院裁定收押，隨後被囚車送往北所。收押過程中，沈慶京數度傳出身體不適，並發生全身抽搐等狀況，被戒護就醫，特偵組前檢察官、沈的委任律師越方如在9月13日向北院聲請具保停押但未獲准，經抗告後11月6日裁定駁回。沈慶京較柯文哲早一步，在接近中午12時50分現身在媒體前，看起來相當憔悴，面對媒體詢問是否給錢給柯文哲，他不發一語便離開台北地院。柯文哲3000萬交保，今日上午湊到錢，由民眾黨立委黃國昌妻子高翔、民眾黨黨員張凱鈞、市議員江和樹現身替柯文哲辦理交保，而柯文哲將於27日中午12時55分左右下樓梯，步出北院過程中還一度腿軟差點跌倒，柯文哲向支持者揮手致意，並未接受訪問，搭車直接返家。現場也有不少小草聚集等候柯文哲交保，民眾黨彰化縣黨部主委、縣議員張雪如更號召小草們跳炸裂舞，直喊「沒有喊的就是不愛阿北！」更呼口號「永遠相信柯文哲」，現場氣氛歡樂。柯文哲抵達家門口接受訪問，妻子陳佩琪也下樓迎接，柯文哲受訪一度哽咽表示，謝謝大家給他打氣加油，在沮喪時能夠撐過難關，還是相信自己不是違法的人。柯文哲也說，他是很喜歡讀書的人，已經很久沒有機會讀這麼多書，監獄裡面燈光很暗，他在看每天守所讀十幾個鐘頭讀到眼睛痛。柯文哲也哽咽提到，感謝很多幫他加油打氣的人，但都不曉得他們的名字，有時候被提訊很晚才送回看守所，在下雨的晚上，竟然路邊還有人舉牌聲援他，非常謝謝他們，因為這些人，他才能用正面力量看待這段過程。柯文哲最後說，至少他沒有因為這個事件讓內心充滿仇恨，他還是相信用正面力量讓台灣變得更好。北檢依貪污治罪條例違背職務收賄及洗錢等罪嫌起訴國民黨台北市議員應曉薇，並求處總計16年6月徒刑，併科罰金5000萬元。應曉薇在移審庭上表示，願以戴電子腳鐐、每天簽到等方式換取交保。但直到下午2點50分，其他4名被羈押被告已交保返家，應曉薇仍未獲得交保。