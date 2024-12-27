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前段時間各隊陸續公布60人戰力外名單，球團管理層怎麼「挖寶」也成討論重點。富邦悍將近日就傳出對多位戰力外投手表達興趣，領隊林華韋今(27)日受訪時並未明確透露細節，僅表示投手會是補強大方向。休賽季樂天、味全龍先後宣布將賴鴻誠、廖任磊放到60人戰力外名單上，由於賴、廖過去皆有實績背書，健康也無虞，因而傳出富邦悍將有意簽下兩人，補強牛棚深度。至於洋投方面，富邦悍將上季找來右投羅戈，不僅整季為球隊吃下154局，還繳出10勝4敗、防禦率2.16成績，堪稱富邦悍將先發輪值唯一王牌，但羅戈目前還未確定續約，此外羅戈12強隊友，同為委內瑞拉籍的富邦悍將終結者富藍戈，目前也還在談約中。富邦悍將近年來除了積極換血，也持續以「Win now」模式運作，包含2024年中職選秀上，前兩輪分別挑中張育成與張奕兩位即戰力，接續第3、4輪也連選陳鐿中與陳品宏兩位大專投手，如今又傳出積極在各隊60人戰力外名單上找尋戰力，為新球季做好準備。