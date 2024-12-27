我是廣告 請繼續往下閱讀

日本流感大爆發，就連愛子公主也中鏢，專家提醒，這波流感高峰期可能落在1月，東京都時隔6年發布「流感流行警報」，部分藥局也表示，部分藥品，如咳嗽藥等已經缺貨，補貨日期未定。綜合日媒報導，東京都26日時隔6年發布「流感流行警報」，16日至22日，東京各定點醫療機構通報的流感患者人數，平均為40.02人，比上週的17.36人翻倍，亦超過警報基準的30人，而且除了東京，鄰近的神奈川縣、埼玉縣與千葉縣，也都陸續發布流感警報。由於日本即將迎來9天新年連假，醫界擔心，流感病例數將持續急升，提醒返鄉或出遊的民眾，最好預先查好假日也有看診的醫院，或是備好相關藥品。然而，受到流感患者急遽增加的影響，日本部分藥局已出現缺藥的狀況，有東京當地藥局的藥師指出，局裡咳嗽藥5種缺4種，預計到27日都還不會有足夠的補貨量進來，只能改用其他藥廠成分相同的藥代替。更麻煩的是，兒童專用的流感治療藥粉、克流感這種較為獨特的藥物，難以用其他藥品替代，因此藥物短缺情況更為嚴峻。不只藥品，報導還引述東京一家備有篩檢服務的診所，醫生表示，對流感檢測試劑盒的需求正在迅速增加，為了延緩傳染速度，東京都政府敦促人們採取適當的咳嗽禮儀，並保持適當的室內通風。