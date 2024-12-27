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▲原PO在台北捷運「徐匯中學站」內，看到一塊告示牌，上頭用中文、英文分別寫著「嘔吐袋請自行取用」，讓千名網友大讚貼心。（圖／取自臉書社團「路上觀察學院」）

鄰近年末時刻，跨年及尾牙季都是許多人狂歡聚會的好時機，就有網友近日在台北捷運站發現，北捷竟立告示牌提供黑色塑膠袋，實際用途其實是嘔吐袋，讓需要的旅客可以免費索取，千人見狀紛紛狂讚貼心，直呼：「還蠻不錯的，跨年喝完酒應該很多人需要，至少不用地上全都是！」一名網友昨（26）日在臉書社團「路上觀察學院」中發文，表示他在台北捷運「徐匯中學站」內，看到一塊告示牌，上頭用中文、英文分別寫著，而下方則有透明塑膠袋，裡頭裝著不少黑色嘔吐袋，免費提供給有需要的旅客使用。貼文一出，不少網友秒懂，這是北捷為了年末跨年、尾牙季的貼心服務，、「某年下班，有位吃完尾牙的先生吐到滿車廂都是那騷味我一輩字都忘不了，大家都跟往其他車廂跑」。也不少人曾搭乘捷運暈車、身體不適，非常需要這個服務，「認真說之前確診後遺症，搭捷運好幾個月都是頭暈跟想吐狀態⋯更不要說懷孕的媽媽了⋯所以這真的很貼心」、「我之前身體不舒服，上班中午請假搭車回家，一路上真的有想吐的感覺， 有嘔吐袋真的很貼心」。事實上，北捷先前就有這類隱藏服務，若不小心在車廂內嘔吐，可儘速通知車站人員，或按壓列車對講機告知，請清潔人員立即前往清理，共同維持列車或車站清潔環境衛生。