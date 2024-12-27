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國民黨立委翁曉玲因個性嗆辣，又領銜提案許多爭議法案，本就經常遭網友言論攻擊。怎料近日有網友竟然造謠她介入先生的「前婚姻」，讓她不忍了，已正式提出刑事毀謗及公然侮辱罪之告訴。翁曉玲稍早在臉書發文直指，自她擔任委員以來， 即常常受到不明人士和網路鄉民威脅攻擊 ，近日更是荒唐到說自己介入先生的「前婚姻」，「真是荒謬至極！我和先生結婚30年，從來沒聽說他有前婚，若有，也請指出他的前元配是誰」。翁曉玲也說，此外，還有污衊她的祖先、學歷、教師資格等不實和不堪言論， 罄竹難書。對於過往的惡意抹黑，自己選擇寬容以對，但是，此次所捏造內容，已是系統化、組織化散播的犯罪手法，不但對本人及家人名譽嚴重詆毀，這一再為之的惡行，更是對台灣善良人性的最大貶抑。翁曉玲直言，自己選擇不再姑息，對於這些不實言論，已正式向司法警察提出刑事告訴提出刑事毀謗及公然侮辱罪之告訴，希望能遏止惡意毀謗歪風，捍衛正義與社會價值。