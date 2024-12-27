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一名21歲泰國網紅在昨天（26日）為了3萬泰銖（約新台幣2.9萬元）灌完整瓶威士忌而斃命，整起事件引發社會輿論，由於恰逢《魷魚遊戲》推出第二季，有網友不禁感嘆：「現實版魷魚遊戲」。綜合泰國媒體報導，年僅21歲的泰國網紅Bank Leicester，本名塔納坎·坎提（Thanakarn Kanthee），以接受付費挑戰短時間內飲酒換取金錢而出名，昨天（26日）一名派對參與者出價3萬泰銖，要求他在短時間內灌完一整瓶威士忌。從臉書上流傳的影片可看到該名網紅答應此挑戰，在一場派對上，面對歡呼的人群，他快速地將一瓶350毫升的威士忌酒直接豪飲而盡。完成這項付費挑戰後，坎提看起來身體極度不適，並出現嘔吐現象。隨後他被送往醫院，但最終於昨天（26日）凌晨3點40分不幸身亡。當救援人員用擔架將坎提送上救護車時，一些派對參與者在旁邊笑得很開心，在評論區中許多網友譴責這些人的冷漠和缺乏同情心。事後也有人出來解釋，指受害者坎提其實患有輕度智能障礙，一開始以到處提花籃賺錢給祖母而走紅，後來因跟三流網紅成朋友，才變成挑戰短時間飲酒的挑戰型網紅。坎提去世後，許多網友紛紛譴責這種致命的挑戰是「垃圾內容」，並呼籲大家停止發布此類不健康的內容，更痛批每個支持這種挑戰的觀眾或出資者都是「殺人兇手」。