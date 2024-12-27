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▲陳傑憲與老婆綺綺拍攝孕婦寫真，夫妻倆性感又率性的風格相當精緻，綺綺大方曬出渾圓孕肚，飄出幸福媽咪感。（圖／翻攝自綺綺IG）





▲陳傑憲帶著老婆綺綺及兒子拍攝寫真照，而他也難得把上衣脫了，精壯身材十分養眼。（圖／翻攝自綺綺IG）

第三屆WBSC世界12強棒球賽中華隊榮耀奪得冠軍，當中統一獅棒球員陳傑憲卓越表現受到高度關注，人氣瞬間暴漲許多，還因此獲封「台灣隊長」美稱，除了在球場上英姿颯爽之外，私下生活的陳傑憲更是有著寵妻愛家形象，其剛生下二胎的愛妻綺綺（Hailey）自然成為媒體焦點，今（27）日她驚喜發布夫妻倆一起拍攝的孕婦寫真，不僅穿著性感大方曬「渾圓孕肚」，也見陳傑憲罕見把上衣脫了，精壯身材展露無遺，夫妻倆般配模樣讓人看得幸福洋溢。綺綺稍早曬出一系列孕婦寫真照，一旁陳傑憲也愛相隨入鏡，照片以極簡純黑色系為主要風格，可以看到綺綺紮起俐落馬尾，化上深邃精緻妝容，上半身僅穿著透膚黑色內衣，再外搭率性短版西裝外套，中空剪裁傾洩出渾圓孕肚，整體看上去帥氣又不失性感女人味，而陳傑憲也配合綺綺罕見寬衣，秀出厚實胸膛及粗壯手臂，精實身材一覽無遺，夫妻倆幸福模樣讓人稱羨不已。事實上，自中華隊奪下12強冠軍後，陳傑憲夫妻倆一舉一動備受各界矚目，陳傑憲部分業配及廣告接不完，如今漸漸走向時尚圈，已經連續登上時尚雜誌《VOGUE》與《ELLE》封面，更受到知名名牌「GUCCI」邀請，出席形象活動，從陳傑憲身上足以見證從體育圈跨域到演藝圈的成功代表。而他的老婆綺綺身分背景也隨之曝光，原來她在2017年加入中信兄弟的「Passion Sisters」啦啦隊球團，亮麗外型和熱情洋溢的應援表現圈粉無數，過去常常在社群媒體上分享自己身穿啦啦隊的制服照，以及和隊友的自拍，和峮峮（吳函峮）私下更有姐妹般交情。