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▲▼T.O.P在劇中偷跳BIGBANG〈BangBangBang〉，粉絲發現後相當感動。（圖／翻攝自Netflix、BIGBANG YouTube）

韓劇《魷魚遊戲2》昨（26）日上線隨即掀起討論，其中BIGBANG前成員崔勝鉉（T.O.P）出演本身就引起不小爭議，劇情播出後也因他本色出演玩地獄哏，加上演技問題引起批評。不過他在劇中的部分表演，仍讓BIGBANG粉絲看哭，原來是因為T.O.P在劇中不時會開跳BIGBANG〈BangBangBang〉，網友紛紛表示，「他的身體還記得怎麼跳！」T.O.P在2017年當兵期間，爆出吸食大麻消息，他起初坦承吸毒，但強調是在不知情的狀況下誤食，不過調查後發現，他前後共吸食2次大麻、2次液態大麻，最終T.O.P服役的首爾義警隊將他除名，強制退役，事後T.O.P也選擇退出所屬團體BIGBANG。而這次他出演《魷魚遊戲2》的角色是「毒蟲參賽者」，讓大批粉絲相當傻眼，韓媒也直批他演技差，需要向全世界道歉。BIGBANG歌迷追劇心情又更加複雜，原來是因為T.O.P經常在劇中隨性跳舞，起初以為只是簡單的小動作，不過粉絲越看越不對勁，發現這些竟然都是〈BangBangBang〉的舞蹈動作，不僅有用手比七射擊的動作，還有一幕是舉手搖擺，鐵粉感動表示，「一直偷偷跳」、「TOP不自覺地跳BangBangBang，心繫BigBang」、「T.O.P自帶BGM，在平行時空和BIGBANG合體了。」而這次T.O.P出演《魷魚遊戲2》，其實事前就引起不少討論，因為他曾捲入吸毒案，不少人對於他復出演戲相當反感，甚至出現抵制聲浪，《魷魚遊戲2》播出前的各類宣傳活動也不見他的蹤影。對此，T.O.P在社群沒有多說什麼，直到開播前一天才在IG預告「D-1」，並PO出和《魷魚遊戲2》聯名的威士忌等照片。