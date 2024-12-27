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教育部今（27）日上午公布113學年度大專校院新生註冊率，共有9校註冊率低於6成，分別為真理大學30.49％為註冊率最低，也是連續三年都未達6成，接著是台北基督學院31.82％、國立台東專科學校36.54％、台灣神學研究學院54.55％、元培醫事科大54.71％、大葉大學56.35％、中華福音神學研究學院57.14％、建國科大57.37％、玄奘大學58.48％。而根據統計，113年略高6成「警戒線」危險名單的總校數，比上年減少10校，依序為聖約翰科大62.43％、中國科大63.98%、東南科大67.8％、中華科大65.99％、修平科大66.06％、醒吾科大64.84％、德育護理健康學院64.93％、慈惠醫護專科學校66.74％、國立澎湖科大65.53％、中華大學67.26％、佛光大學65.45％、長榮大學69.3％、嘉南藥理大學68.23％、聖母醫護專科學校60.93％、敏惠醫護專科學校61.37％。若註冊率連續2年未達6成且學生數少於3000人，將有可能被教育部列為「專案輔導學校」，不過教育部近年修改「教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則」後，雖註冊率不再是專輔學校的指標，但仍可能受到特別關切，未來招生狀況也值得注意。