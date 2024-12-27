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▲馬來西亞政黨所屬智庫研究員說，大馬多數人民並不熟悉過去的歷史與外交策略，對南海、緬甸等相關議題了解不多，通常都是透過網路去認識世界。（圖／報系資料照）

中國社群平台「小紅書」在華裔年輕族群廣受歡迎，在馬來西亞更與Instagram、臉書（Facebook）有同樣的社群地位，讓當地的學者憂心中國會潛移默化地影響大馬年輕人的認知。馬來西亞拉曼大學（Universiti TunkuAbdul Rahman）研究，在大馬擁有250多萬名用戶的小紅書是中國在海外第二大市場。拉曼大學研究論文說，小紅書是融合電子商務與使用者生成內容（UGC）的社群媒體平台，也是影響馬來西亞年輕成人購買行為的重要力量。儘管「小紅書」有眾多關於旅遊和時尚的海量資訊，但也在無意間摻雜一些歷史或政治議題，諸如有不少貼文認為「把海岸線劃到人家門口」並非霸道行為，試圖影響大馬網友對國家主權認知。一名不願透露姓名的馬來西亞政黨所屬智庫研究員說，大馬多數人民並不熟悉過去的歷史與外交策略，對南海、緬甸等相關議題了解不多，通常都是透過網路去認識世界，而透過「小紅書」認識歷史問題，資訊錯誤的危險性十分高。大馬網友以小紅書影片「中國把海岸線劃的太霸道了嗎？」為例，說明內容夾雜中國南海霸權思維。影片說與南海接壤國家諸如大馬、汶萊、印尼、菲律賓、越南等國與中國有領土爭議，但中國早於4000多年前就在南海活動、生活與繁衍，「並非中國把海岸線劃到鄰國門口，而是這些國家建立在中國的家門口」。不過也有學者認為，小紅書主要是透過分析用戶喜愛的貼文來推送相關貼文，如果中國政府以後介入企業並修改演算法，小紅書被用來精準推送「內容」，確實有可能成為中國推廣議題和擴大影響力的工具。不過目前小紅書的演算法通常只會推送與用戶興趣相關的內容，例如美食和景點，因此一般人不太會接觸到南海議題。若要改變馬來西亞華人對特定議題的看法，像是YouTube社群中的一些「中國大外宣」親中內容，可能更具影響力。