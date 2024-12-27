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洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平今年達成史無前例的「54轟59盜」壯舉，震撼大聯盟。根據大聯盟數據專家Sarah Langs指出，大谷成為自1887年以來，第二位達成單季50次盜壘與另一賽季200次三振的球員，前一位紀錄締造者是上古傳奇John Ward，寫下137年以來大聯盟第一人的成就。本賽季大谷翔平專職打者身份，以54轟59盜的成績寫下個人生涯新高，並且成為大聯盟首位達成單季「50轟50盜」的球員。這項里程碑不僅前無古人。值得注意的是，這是大谷旅美7個賽季以來，首次單季突破30次盜壘，先前最高為單季26盜，證明他的進攻手段更加多元化。John Ward在19世紀的棒球史中是一位開創性的球員，早期以二刀流身份活躍於大聯盟。1879年，他單季投出239次三振，並於1887年創下111次盜壘紀錄，成為首位在不同賽季同時達成200次三振與50次盜壘的球員。生涯早期，Ward以投手身份累積164勝與920次三振，之後轉型為專職打者，並累積2107支安打，成就令人驚嘆。Sarah Langs特別指出，137年來，唯有大谷翔平與John Ward達成這項「強投快盜」的雙重成就。大谷不僅追平傳奇，更展現現代棒球的身體素質與全面能力，使大谷成為名副其實的時代象徵。