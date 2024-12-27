智慧型手機市場競爭越來越激烈，每個品牌每年都會推出功能不同的手機來吸引用戶，以台灣來說，蘋果的iPhone系列每年發佈一支手機，而每支也都是買氣強強滾。那麼台灣人現在最愛的手機品牌以及機型又有哪些呢？根據最新11月手機銷售報告顯示，蘋果仍然穩坐冠軍，但是其基本的iPhone 16數字款，仍然被三星的中階機A55給打敗。
台灣人最愛手機還是蘋果！iPhone 16全系列入列前十名
根據研調機構GFK最新公布「11月手機銷量數據」顯示，在iPhone 16推出近兩個月之後，手機市場的熱度明顯開始下滑，11月手機市場的買氣不如10月，總銷量47.8萬支，較上月減少約4.4萬支，其中獲得台灣人最為喜愛的還是蘋果的手機，在前十名手機款式的排行中，蘋果就佔據8支，且全系列都上榜，看出台灣人對蘋果手機的信仰程度真的非常高。
而如果以各別手機型號來看，獲得冠軍的為「iPhone 16 Pro Max 256GB」以及「iPhone 16 Pro 256GB」，第三名則是「三星Galaxy A55 5G 8+256GB」，前三名基本上和10月完全一樣，三星的Galaxy A55仍然持續熱銷，打敗iPhone 16數字系列，包括一般大小的機型以及Plus的機型，是一支相當具有競爭力的中階手機。
中階機市場台灣仍有需求！前20名多支平價手機免萬元
而雖然iPhone系列在台灣熱銷，但對於長輩以及小資族來說，中階手機的高CP值、平價還是有其需求，在前20名熱銷機款的排行當中，出現了許多市價銷售不用萬元的手機，像是打敗iPhone 16數字系列的「三星Galaxy A55 5G」，市價現在已經不用1萬元就能入手。
另外包括第9名的「OPPO A3 Pro」市價最低只要4860元；第11名「三星 A16 5G」市價最低5200元；第12名「三星 A55 5G 8+128GB」市價最低8750元以及第14名「OPPO A3X」、第15名「vivo Y28s」都是市售最低不用4500元就可以入手，這些手機在熱銷排行榜中，也顯現台灣對中階手機市場的需求仍然還是有。
三星中階機Galaxy A55免萬元賣超好！明年A56傳言搶先看
這支三星的Galaxy A55，在台灣是三星賣最好的手機，雖然並不是旗艦機，但是高CP值又有質感的手機外觀，還是擄獲大批用戶的心，雖然官網訂價1萬5990元，不過在通訊行或者3C業者通路，在11月最低價已經來到8990元，是大牌中階手機非常具有競爭力的一支手機。
而在明年三星也即將推出全新的Galaxy A56系列，目前傳言也已經滿天飛，像是處理器搭載升級為「Exynos 1580」、相機升級前鏡頭，改採用1200萬畫素的新感光元件、機體可能以鋁合金邊框加上康寧大猩猩玻璃Victus+覆蓋螢幕，兼具美感與防刮，而售價部分則跟A55同樣差不多價位，預計會在明年3月推出，如果你也是熱愛三星中階機的用戶，到時候新機發表時可就不要錯過囉！
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根據研調機構GFK最新公布「11月手機銷量數據」顯示，在iPhone 16推出近兩個月之後，手機市場的熱度明顯開始下滑，11月手機市場的買氣不如10月，總銷量47.8萬支，較上月減少約4.4萬支，其中獲得台灣人最為喜愛的還是蘋果的手機，在前十名手機款式的排行中，蘋果就佔據8支，且全系列都上榜，看出台灣人對蘋果手機的信仰程度真的非常高。
而如果以各別手機型號來看，獲得冠軍的為「iPhone 16 Pro Max 256GB」以及「iPhone 16 Pro 256GB」，第三名則是「三星Galaxy A55 5G 8+256GB」，前三名基本上和10月完全一樣，三星的Galaxy A55仍然持續熱銷，打敗iPhone 16數字系列，包括一般大小的機型以及Plus的機型，是一支相當具有競爭力的中階手機。
中階機市場台灣仍有需求！前20名多支平價手機免萬元
而雖然iPhone系列在台灣熱銷，但對於長輩以及小資族來說，中階手機的高CP值、平價還是有其需求，在前20名熱銷機款的排行當中，出現了許多市價銷售不用萬元的手機，像是打敗iPhone 16數字系列的「三星Galaxy A55 5G」，市價現在已經不用1萬元就能入手。
另外包括第9名的「OPPO A3 Pro」市價最低只要4860元；第11名「三星 A16 5G」市價最低5200元；第12名「三星 A55 5G 8+128GB」市價最低8750元以及第14名「OPPO A3X」、第15名「vivo Y28s」都是市售最低不用4500元就可以入手，這些手機在熱銷排行榜中，也顯現台灣對中階手機市場的需求仍然還是有。
三星中階機Galaxy A55免萬元賣超好！明年A56傳言搶先看
這支三星的Galaxy A55，在台灣是三星賣最好的手機，雖然並不是旗艦機，但是高CP值又有質感的手機外觀，還是擄獲大批用戶的心，雖然官網訂價1萬5990元，不過在通訊行或者3C業者通路，在11月最低價已經來到8990元，是大牌中階手機非常具有競爭力的一支手機。
而在明年三星也即將推出全新的Galaxy A56系列，目前傳言也已經滿天飛，像是處理器搭載升級為「Exynos 1580」、相機升級前鏡頭，改採用1200萬畫素的新感光元件、機體可能以鋁合金邊框加上康寧大猩猩玻璃Victus+覆蓋螢幕，兼具美感與防刮，而售價部分則跟A55同樣差不多價位，預計會在明年3月推出，如果你也是熱愛三星中階機的用戶，到時候新機發表時可就不要錯過囉！