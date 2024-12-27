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▲iPhone 16 Pro以及iPhone Pro Max系列機款，11月仍然是台灣銷售冠亞軍，獲得最多台灣人青睞購買。（圖／記者陳明安攝）

▲三星是台灣人最愛買手機品牌第二名，其中賣最好的是中階款手機「Galaxy A55 8GB/256GB」，排在11月銷售第3名的成績。（圖/三星官網）

▲三星的Galaxy A55，在台灣是三星賣最好的手機，目前市面通路售價最低已經來到8990元，等於免萬元就能入手！（圖/手機王官網）

智慧型手機市場競爭越來越激烈，每個品牌每年都會推出功能不同的手機來吸引用戶，以台灣來說，蘋果的iPhone系列每年發佈一支手機，而每支也都是買氣強強滾。那麼台灣人現在最愛的手機品牌以及機型又有哪些呢？根據研調機構GFK最新公布「11月手機銷量數據」顯示，在iPhone 16推出近兩個月之後，手機市場的熱度明顯開始下滑，而如果以各別手機型號來看，，前三名基本上和10月完全一樣，而雖然iPhone系列在台灣熱銷，但對於長輩以及小資族來說，中階手機的高CP值、平價還是有其需求，，這些手機在熱銷排行榜中，也顯現台灣對中階手機市場的需求仍然還是有。這支三星的Galaxy A55，在台灣是三星賣最好的手機，雖然並不是旗艦機，但是高CP值又有質感的手機外觀，還是擄獲大批用戶的心，而在明年三星也即將推出全新的Galaxy A56系列，目前傳言也已經滿天飛，，如果你也是熱愛三星中階機的用戶，到時候新機發表時可就不要錯過囉！