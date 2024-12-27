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慣老闆真的無極限！中國一位在北京工作的楊姓女子去年11月因結婚向公司請假，怎料公司不予准假，將楊女記為無故曠職並在幾天後開除，讓楊女氣得將公司告上法院，法院審理後判定公司違法解僱，須賠償楊女3萬6750元人民幣，約新台幣16萬元。新聞曝光引發中國網友熱議，有網友不禁感慨「還要問年輕人為什麼不結婚不生小孩嗎？」綜合中國媒體報導，楊女於去年11月8日舉辦婚宴結婚，於10月向公司請婚假3天，之後又多補請1天假，從7日請假到10日，但公司一直沒有回覆，既不批准也不拒絕，直到11月7日，也就是婚禮前一天以及楊女請假當天，公司才正式駁回她的請假申請。公司不給請假的理由是楊女未附結婚證書影本，且請假日期離雙11太近，公司正全力備戰「有權拒絕員工休假」。楊女請假4天未被核准全被記為曠職，即使事後補上結婚證書以及11月8日婚禮當天現場照片，公司也無動於衷，以曠職為理由，11月14日就將剛結婚的楊女開除。楊女一怒之下將公司告到法院，一審法院判決公司違法解僱，須賠償楊女3萬6750元人民幣，公司不服提起上訴，二審判決近日出爐，仍維持原判。二審法院表示，楊女已提前向公司溝通請假，公司卻在請假當天駁回，不符常理，屬違法解除勞動合同，維持原判結果，全案定讞不得再上訴。因為結婚請假卻被公司開除，中國網友紛紛在新聞底下留言表示，「這公司趁早倒閉吧」、「一個沒有人情味兒的地方能存在多久」、「還問年輕人為什麼不結婚不生小孩呢，用人單位也不放人結婚啊」、「婚假都不給，還要人多生孩子」、「這讓年輕人怎麼結婚」、「老闆怕以後請產假，找藉口直接開了」。