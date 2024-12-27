我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統當選人川普揚言上任後第一件事就是驅逐非法移民，近日外媒報導，台灣中美洲友邦瓜地馬拉已與即將上任的美國川普政府達成協議，願意接收遭美國驅逐出境的中美洲非法移民，甚至在與美國智庫討論時，美國智庫還希望瓜地馬拉能忠於美國的盟友台灣，而非中國。但接收移民的消息，遭瓜地馬拉外交部否認。根據路透報導，三名知情人士指出，瓜地馬拉願意接收被美國驅逐出境的其他中美洲國家公民，該國希望與即將上任的川普政府建立積極關係。根據美國國土安全部的報告，截止至2022 年，超過 40% 的非法移民來自墨西哥，在 1,100 萬非法移民總數中達到 480 萬人。其次是瓜地馬拉、薩爾瓦多和宏都拉斯，這三個國家合計佔總數的五分之一以上。墨西哥和巴哈馬在內的許多美國鄰國都表示，他們不想接收來自第三國的被驅逐者，相對地，瓜地馬拉在面對川普第二任期方面的態度尤其積極，瓜地馬拉的安全部長和移民官員11月底曾到華府，與被川普任命擔任國務卿的佛羅里達州參議員盧比歐（Marco Rubio）和其他共和黨重要人士討論毒品走私、移民和驅逐的問題，同時也與傳統基金會見面。傳統基金會在與瓜地馬拉官員討論移民和驅逐的問題時，還表達希望瓜地馬拉能忠於美國的盟友台灣，而非中國。報導更提到，瓜地馬拉現在每週已接受14架驅逐移民的飛機，且之後願意接受更多；瓜地馬拉預期秋季驅逐人數會大增，因為需要準備時間。不過，對於路透宣稱願意接收移民的說法，瓜地馬拉外交部26日晚間發表聲明強調，目前僅與川普團隊進行初步且積極的接觸，但從未討論過接收被驅逐非法移民的問題。