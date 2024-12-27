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▲發熱衣沒有穿在最裡層，因沒辦法和身體直接接觸，發熱衣無法吸收身體散發的水蒸氣，就難以發揮作用。（圖／記者賴禹妡攝）

▲週日清晨、週一清晨受到輻射冷卻影響，低溫跌破10度，這波為入冬以來最強冷空氣，尤其是週日清晨有一小段時間特別寒冷。（圖／中央氣象署提供）

週末迎來入冬首波強烈冷氣團，部分平地最低氣溫將降至6度左右，不少民眾紛紛穿上發熱衣禦寒。不過發熱衣並非穿上就能保暖，外科醫師江坤俊曾在節目中分享，發熱衣有3種NG穿法，不僅有可能無法讓其發揮最大功用，甚至還會越穿越冷，冬天穿衣一定要注意。江坤俊解釋，發熱衣的保暖原理是吸濕保熱，因為發熱衣裡有聚丙烯酸酯的成分，可以將人體散發的水蒸氣吸收，並凝固成水，緊接著放出熱量，，因此發熱衣有3禁忌要注意。發熱衣沒有穿在最裡層，因沒辦法和身體直接接觸，無法吸收身體散發的水蒸氣，就難以發揮作用。發熱衣過於寬鬆，會造成水蒸氣從衣服縫隙中流出，建議發熱衣選擇貼身尺寸，才能發揮最大效用。很多人運動後擔心著涼，會在全身都是汗水的狀態下穿上發熱衣，但這樣其實越穿越冷，不僅會將發熱衣弄濕，也會造成水分無法立即排出，「發熱衣會是冷的」，因此當身體大量流汗時，一定要記得先擦乾，再穿上發熱衣。不過，並非所有人都適合穿發熱衣，若是本身患有異位性皮膚炎或肌膚較為敏感者，身穿發熱衣恐怕會因流汗造成不適，建議此類人可利用洋蔥式保暖穿法，一樣可以製造出保暖效果。氣象專家吳德榮於「洩天機教室」預報指出，明（28）日至下週一入冬以來首波「強烈大陸冷氣團」挾乾空氣南下，天氣晴冷，加上夜間「強輻射冷卻」，部分平地最低氣溫將降至6度左右，有機率創入冬以來的最低溫紀錄。提醒民眾注意中央氣象署的「低溫特報」，年長者及有心血管疾病患者，更要注意保暖、以保健康。