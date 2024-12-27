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泰國曼谷近郊呵叻府的觀光小火車在昨天（26日）發生脫軌意外，造成8名遊客受傷，目前警方正在調查詳細的事發原因和經過。根據《世界日報》報導，泰國呵叻府北沖縣穆西警局昨（26）日上午10點40分接獲通報，稱當地旅遊景點的一列觀光小火車發生脫軌事故，導致八名遊客受傷，相關部門及救難人員迅速趕赴現場展開救援。受傷遊客已被緊急送往附近的醫院接受治療，所幸傷者情況均不嚴重，部分遊客已接受X光檢查並住院觀察。景區管理人員表示，先前該小型火車線路從未發生類似事故。通常情況下，小火車運行平穩且車速較慢。目前事故具體原因尚未查明，需等待技術人員對事故現場及車輛進行進一步檢測後確認。呵叻府（Chang Wat Nakhon Ratchasima）位於泰國東北部，是從曼谷到泰國東北部的大門。該府下轄32個縣，人口263.32萬，排名全國第二，僅次於曼谷，呵叻府是泰國面積最大府，因為蘊藏眾多古蹟資源，被譽為「泰國的吳哥窟」。