倒數4天將迎來2025年，北市府觀傳局今（27）日公布「臺北最High新年城-2025跨年晚會」演唱會卡司以及出場順序，《NOWnews今日新聞》整理2025台北跨年晚會演唱完整卡司名單、出場順序與轉播平台等資訊一次看。
根據北市府公布資訊，去年跨年「台北最High新年城-2024跨年晚會」超過17萬人參與，離跨年還有幾天，北市府觀傳局今（27）日公布當晚演唱嘉賓出場順序。
開場將由李多慧與林襄領軍的Dragon Beauties與D J RayRay登場，中間更有金曲歌后楊乃文、戴佩妮、金曲歌王黃宣等，ENERGY則擔任跨年倒數時的嘉賓，倒數完之後2025年1月1日則有梁詠琪與八三夭登場演唱。觀傳局也提到，流程表各時間將可能依當日現場狀況而略有調整。
🟡「臺北最High新年城-2025跨年晚會」
時間：2024年12月31日，晚上19:00～1月1日01:00
地點：台北市政府府前廣場
🟡「臺北最High新年城-2025跨年晚會」演唱完整卡司
包含由李多慧與林襄領軍的Dragon Beauties、RayRay、怕胖團、TRASH、戴佩妮、Karencici、J.Sheon、楊乃文、李聖傑、宇宙人、YELLOW黃宣、Apink、ENERGY、HRC BEAST CREW SHADOW、孫振 與 City4舞團、梁詠琪、八三夭
🟡「臺北最High新年城-2025跨年晚會」轉播
📍電視轉播：TVBS 56頻道、公視 13頻道、TVBS ASIA、美國中旺電視、中天頻道
📍網路直播：台北旅遊網FB、台北市政府YT、 LINE TODAY、公視+、TVBS NEWS YT、TVBS新聞FB
📍行動影音：TVBS新聞 APP、中華電信Hami Video
📍廣播：台北廣播電台 FM 93.1
📍活動官網：台北旅遊網
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開場將由李多慧與林襄領軍的Dragon Beauties與D J RayRay登場，中間更有金曲歌后楊乃文、戴佩妮、金曲歌王黃宣等，ENERGY則擔任跨年倒數時的嘉賓，倒數完之後2025年1月1日則有梁詠琪與八三夭登場演唱。觀傳局也提到，流程表各時間將可能依當日現場狀況而略有調整。
🟡「臺北最High新年城-2025跨年晚會」
時間：2024年12月31日，晚上19:00～1月1日01:00
地點：台北市政府府前廣場
🟡「臺北最High新年城-2025跨年晚會」演唱完整卡司
包含由李多慧與林襄領軍的Dragon Beauties、RayRay、怕胖團、TRASH、戴佩妮、Karencici、J.Sheon、楊乃文、李聖傑、宇宙人、YELLOW黃宣、Apink、ENERGY、HRC BEAST CREW SHADOW、孫振 與 City4舞團、梁詠琪、八三夭
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📍電視轉播：TVBS 56頻道、公視 13頻道、TVBS ASIA、美國中旺電視、中天頻道
📍網路直播：台北旅遊網FB、台北市政府YT、 LINE TODAY、公視+、TVBS NEWS YT、TVBS新聞FB
📍行動影音：TVBS新聞 APP、中華電信Hami Video
📍廣播：台北廣播電台 FM 93.1
📍活動官網：台北旅遊網