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衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)決議，自114年1月1日起，幼兒A肝疫苗接種時程調整為滿18個月及27個月分別接種第1、2劑，建議第1劑可與五合一疫苗第4劑同時接種，第2劑則與日本腦炎疫苗第2劑一同接種(分開不同部位)，可提升接種率，同時降低A肝疫苗第1、2劑常發生接種間隔不足之誤失，保障幼兒免疫保護力。疾管署今(27)日說明，A型肝炎主要是經由食用受污染的食物、飲水或人與人或受汙染物品直接接觸及親密接觸而造成感染，接種A肝疫苗是最有效的預防措施。國內幼兒常規A肝疫苗接種時程原為滿12個月及18個月接種第1、2劑，考量國際間疾病預防及接種建議，第1劑可於12至23個月接種，間隔6至12個月接種第2劑。疾管署表示，目前政府提供之幼兒公費A肝疫苗是由「財團法人寶佳公益慈善基金會」捐贈，接種1劑後，就有9成以上的保護力，完成2劑疫苗接種，可維持保護力達20年以上。另對於114年1月1日以前已接種第1劑之幼兒，應間隔至少6個月至12個月完成第2劑，請接種單位留意接種間隔並協助民眾妥為預約，確保接種效益。另預防A肝感染，除接種疫苗外，仍應採取相關防護措施如注意飲食飲水衛生，不生飲、生食，以及保持良好衛生習慣，飯前、便後及處理食物前正確洗手，注意環境衛生及清潔等，以確保自身與家人的健康。