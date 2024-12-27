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馬來西亞出現「新城病」(Newcastle Disease)，這種禽鳥傳染病具有很高的傳染性和死亡率，專家認為此病將恐衝擊燕窩產業。另外，新城病毒也有傳染給人的可能，患者會出現輕微結膜炎和流行性感冒的症狀，不過一般不會造成生命危險。根據《南洋商報》報導，「MYMBN Bhd」是一家馬來西亞的燕窩加工商，主要經營中國市場，由於這次新城病的影響，馬來西亞獸醫局下令自本周三(12月25日)開始暫停向中國出口燕窩，導致整個產業鏈必須更改，未來可能朝越南市場或是其他國家發展。世界動物衛生組織（WOAH）近期通報馬來西亞出現新城病(Newcastle Disease)，最早於1926年在印尼爪哇發現，隔年又在英國泰恩河畔新堡(Newcastle upon Tyne)被發現並以此得名，此病毒在禽鳥間有很高的傳染性和死亡率，目前還沒有治療方法。據悉，感染此病毒的禽鳥會出現虛弱、發燒、不愛吃飯，更嚴重會出現抽搐甚至死亡，而雌性可能會出現生不出蛋或是生不出正常蛋的症狀，如果擴大爆發將嚴重衝擊燕窩產業。