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韓國總統尹錫悅本月3日無預警宣布戒嚴，最終遭到國會通過表決彈劾，由國務總理韓悳洙代理總統職務，然而，韓悳洙隨後也成為被彈劾對象，今（27）日國會針對韓悳洙彈劾案進行表決，議長禹元植宣布彈劾案通過，但執政黨國民力量則高聲抗議，認為表決無效。根據《韓聯社》報導，針對韓悳洙的彈劾案，國民力量主張韓悳洙是代理總統，應比照彈劾總統規格，也就是三分之二以上議員贊成才能通過，但在野黨共同民主黨主張，韓悳洙就是總理，彈劾總理不等於總統，過半議員贊成即可通過。而議長禹元植今日表決前宣布採過半數決，引發國民力量不滿，最終投票結果以192票贊成通過彈劾案。彈劾案通過後，韓悳洙也將遭到停職，由副總理兼企劃財政部長官崔相穆來代行總統和國務總理職權，這是韓國憲政史上首次在總統被彈劾後，代理總統也被彈劾。對於彈劾韓悳洙，共同民主黨提出5項理由，包括對「金建希獨檢法」和「蔡上等兵獨檢法」行使再議要求權（否決權）、參與緊急戒嚴相關內亂行為並對此袖手旁觀、構建總理與執政黨黨首聯合執政體制、回避任命內亂案常設獨立檢察官、拒絕任命憲院法官候選人。不過，由於存在表決人數門檻的爭議，國民力量可能會採取法律途徑，尋求彈劾案無效之訴，讓韓悳洙的後續處置仍存在變數。