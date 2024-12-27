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▲▼焦凡凡（上圖左、下圖）、婁峻碩登記結婚。（圖／焦凡凡IG）

▲證婚人團星光熠熠，眾人見證焦凡凡、婁峻碩人生重要時刻。（圖／焦凡凡IG）

YouTuber焦凡凡（本名焦曉凡）和歌手婁峻碩愛情長跑7年多，去年10月，男方在馬爾地夫求婚成功，今（27）日兩人透露結婚喜訊，並公開婚紗照，證婚人則有五堅情、高爾軒等好友。稍早，焦凡凡在IG上傳一組婚紗照，她選穿平口緞面白色婚紗，小露白皙香肩，裙子下擺開高衩，美腿若隱若現，婁峻碩一身剪裁合身的雙排扣黑西裝，不打領帶或領結，休閒中不失正式感，帥氣逼人，焦凡凡開心秀出手上的結婚鑽戒，羞怯地掩嘴燦笑，眼睛瞇成一條線，還有兩人接吻的相片，幸福氛圍感染外界。焦凡凡還公布一支短片，鏡頭以慢動作緩緩推進，除了兩位新人坐在最前方，身後站著婁峻碩所屬的男團「五堅情」成員陳零九、小賴（賴晏駒）、黃偉晉、邱鋒澤，還有高爾軒和老婆芮德、派偉俊、派翠克、唐仲彣等一票好友，特地現身擔任證婚人，婁峻碩打趣寫下：「登記合法夫妻與證婚人們。」婁峻碩透過經紀人向《NOWnews今日新聞》表示：「會選今天（登記結婚）是因為明天12月28日是我們交往8周年的日子，找了我們一堆朋友來擔任證婚人，很謝謝這群朋友這麼早起來，一起到戶政事務所見證我們登記結婚，因為他們平常根本不會這麼早起！」至於成為人夫的心情，婁峻碩說：「很開心，謝謝大家祝福！」本名：焦曉凡生日：1992年9月14日（32歲）學歷：輔仁大學宗教學系所屬團體：反骨男孩作品：單曲〈一加一大於二〉、〈拜託拜託給我一口〉、〈再見了親愛的〉第57屆金鐘獎節目類星光大道主持人YouTube頻道27.3萬人訂閱藝名：SHOU生日：1993年9月14日（31歲）學歷：東吳大學國際經營與貿易學系所屬團體：五堅情作品：單曲〈Colorful〉、〈Neverland〉、〈Playlist〉電影《我吃了那男孩一整年的早餐》、《夏日的檸檬草》、《愛情城事－讓我作你寶貝》