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洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平今年締造「54轟59盜」歷史偉業，他近日接受日本體育雜誌《Number》專訪時，詳細分享打擊方面的心得。大谷表示，今年打擊表現有明顯進步，而成功的關鍵在於基本功是否扎實，但也透露8月曾遭遇絕望時刻，直呼運氣真的很不好。「打擊其實是一種不斷擴展可能性的機率遊戲，」大谷翔平表示，「只要站位正確、抓準時機，再配合預期揮棒軌道，就能大幅提升擊球的成功率，但棒球的困難點在於，運氣這個不可控因素也扮演了重要角色。」當被問到運氣對表現的影響時，大谷直言，8月份的表現令人沮喪，甚至感覺運氣差到極點，「即使打出每小時114或115英里的強勁平飛球，也會被接殺；滾地球則直接打向守備球員正面。那時候，感覺只有全壘打才能成為安打。」不過，進入9月份大谷數據卻大幅提升。他指出，這並非狀態變好，而是運氣的逆轉，「有些球剛好穿過內野防線，甚至因對方守備失誤成了安打。」大谷認為，這些例子正好證明了運氣對球員數據的巨大影響。談到改變運氣的方式，大谷笑著表示，他並不會特意進行祈求好運的儀式或行為，「短期內的運氣只能歸因於『運勢』的好壞，棒球之神才知道球會不會穿越防線。」高中時期大谷曾透過撿垃圾來累積運氣，但這並非直接與棒球表現相關，大谷表示：「撿垃圾是關於『做人』的行為，它幫助建立與他人的良好關係。而這種關係，或許會在某些關鍵時刻成為助力。」大谷認為，長期來看，人品與行為的積累可能對運氣產生正面影響，「建立良好的關係網絡，例如對裁判和對手的尊重，或許能帶來意想不到的幫助。」他也提到，在競爭的世界裡，今天的敵人可能成為明日的盟友。從這個角度看，撿垃圾所代表的正向行為，或許是一種特殊形式的運氣。