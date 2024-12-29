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若對更多最新潮鞋與相關的熱門球鞋話題感興趣的讀者朋友，也歡迎您可以在每週日早上10：00，準時在YouTube上鎖定《鞋槓人生》。本次介紹的BOOK 1 SUNRISE和SUNSET廣受好評，除了擁有亮麗的外觀，它的價格也非常親民，大約落在3600-4200之間，而它的鞋底是用鳳凰城太陽城市版球衣的概念去設計，這小巧思也深受大隻和18哥的喜愛。至於BOOK 1 從去年至今出了相當多的配色，兩位鞋頭最愛哪一雙？18哥透露：「我最喜歡的是粉紅色，因為我平常打球的球衣就是粉紅色」，而大隻最喜歡的則是深紫色，原因是他認爲搭配太陽隊球衣非常好看。另外在節目中，大隻也分享他自己的球衣收藏，其中最引人注目的就是Tracy McGrady魔術時期的實戰球衣，他在節目中提到：「我非常喜歡買球衣，從ADIDAS到NIKE只要看到喜歡的就買，現在總共有2-300件」，聽完大隻的分享，18哥也不禁讚嘆大隻是深藏不露的「球衣界隱藏版大佬」，更多精采內容請鎖定這一集的《鞋槓人生》。