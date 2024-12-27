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台鋼雄鷹昨(26)日據悉已和原中信兄弟投手廖乙忠達成加盟共識，新球季將轉戰港都，目前官方還沒有宣布正式消息，合約細節也尚未透露。台鋼雄鷹今年季後FA市場積極補強，在備受矚目的陳子豪、詹子賢交易案中都相當活躍，最後落得一場空。補強外野無望，台鋼雄鷹將目光改放投手陣容方面，昨傳出與廖乙忠達成初步加盟共識，儘管中信兄弟有意簽回，但考量發揮空間，廖乙忠也決定轉隊，力求更多留在一軍貢獻機會。29歲廖乙忠是中信兄弟自培出身，2019年首度登上一軍，整季就為球隊貢獻74.1局，繳出3勝5敗防禦率4.36不俗成績單，年底更入選12強，在預賽面對日本時先發出賽，與現站上大聯盟的日籍強投今永昇太同場較勁。參與12強後回到中職賽場，廖乙忠2020年依舊為中信兄弟倚重先發土投，整季出賽18場主投86.2局，但防禦率飆升至6.96，接下來4年在一軍的先發機會、投球局數都逐年下滑，後續轉往長中繼發展，依舊無法站穩一軍。展望新球季，台鋼雄鷹作為中職新軍，依舊有多一位洋將紅利，依照目前洋將布局，台鋼雄鷹已經陸續與洋砲魔鷹、日籍投手小野寺賢人和吉田一將完成簽約，上季後段加盟的後勁也確定回歸，昨又再宣布簽下第5位洋將、具有大聯盟資歷的石萬金（Spenser Watkins），儘管小野寺賢人、後勁與石萬金三位預定為先發投手，但一軍規定登錄4位洋將，在魔鷹與終結者吉田一將都在陣情況下，等同維持上季2先發、1後援與1洋砲配置，將有3位先發空缺須由本土投手承擔。攤開上季台鋼雄鷹先發輪值，由兩位左投陳柏清、江承諺擔任固定先發，其餘空缺則由其他土投輪流補上，因此過往是先發底的廖乙忠本次轉戰台鋼後，確實是最後一席先發空缺潛在人選，但要擔心的有兩點。首先，廖乙忠近2季皆未在一軍有先發經驗，轉隊後能否及時調整體能狀況，仍待後續觀察。其二，台鋼雄鷹或許更有意給予年輕一輩陳宇宏、伍祐城先發機會，若球隊屬意如此，年近而立的廖乙忠恐還是會從牛棚出發，視情況擔任救火隊角色，就看他能否在有限出賽內把握機會。