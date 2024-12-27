我是廣告 請繼續往下閱讀

▲好多金可於會員卡到期前一個月及當月折抵年費，若會員卡尚未到期，就只能到賣場消費折抵好多金。（示意圖／記者楊智傑攝）

台灣好市多（Costco）消費回饋的「好多金」折抵即將於2025年1月1日開跑，會員到店消費可折抵現金，每1點折抵1元，且折抵期限只到2月28日，期限只有2個月，提醒民眾可千萬別錯過，否則一不小心整年消費回饋恐歸零。台灣好市多提醒，「好多金」將於2025年1月1日到2月28日開放折抵，會員可把握機會到門市購物，結帳時1點可折抵1元現金。「好多金」的累積金額，會員可透過APP查詢。此外要提醒民眾，好多金折抵只限2個月，好多金可於會員卡到期前一個月及當月折抵年費，若會員卡尚未到期，就只能到賣場消費折抵好多金，提醒民眾可千萬別忘記！以免一整年消費回饋慘歸零。好市多也提到，2025年暫時沒有調漲年費的規劃，而外界傳出全球的好市多熟食區將有重大調整，台灣好市多表示「沒聽說， 不過熟食區品項確實會定期更換」，部分基本品項不會變動，像是熱銷的50元熱狗，除了不會停賣外，售價也維持50元不調整。