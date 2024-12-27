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▲柯文哲在被羈押114天後，今（27）日繳交3000萬保釋金後，步出台北地院，重獲自由。（圖／記者葉政勳攝）。（圖／記者葉政勳攝）

▲李文宗以800萬交保，今（27）日上午10點26分離開北院。（圖／記者葉政勳攝）

▲威京集團主席沈慶京涉圖利京華城容積案，今（27）中午繳交4000萬元保釋金後獲釋。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.12.27）

▲前北市副市長彭振聲（左）涉入京華城容積率弊案，500萬交保後離開北院。（圖／記者葉政勳攝，2024.12.27）

台北地檢署偵查終結京華城容積率弊案及柯文哲政治獻金案，共有11人被起訴。其中包括在押的民眾黨主席柯文哲、威京集團主席沈慶京、前台北市副市長彭振聲、前台北市長辦公室主任李文宗以及台北市議員應曉薇，被裁定以200萬至4000萬元不等交保，上午柯文哲、彭振聲、沈慶京以及李文宗等人皆已完成交保手續。其中被裁定以1500萬交保的應曉薇，獲釋離開台北地院時，大聲哭喊「我沒有做錯事、我沒有貪污」。今（27）日上午11時許，應曉薇律師先到北院領取單據，再到台灣銀行繳交保釋金，直到下午3時45分才踏出北院，應曉薇看起來相當虛弱，需要親友攙扶才能走下樓梯，邊走邊掩面哭泣，兩側有大批媒體包圍拍攝，面對媒體追問，應曉薇始終沒有回應，不過走到北院門口前，應曉薇突然當場大聲哭喊「我沒有做錯事」，兩名親友立即上前遮住應曉薇，不過應曉薇在離開北院時，再度哭喊「我沒有貪污」，隨即被兩名親友帶上轎車離開。捲入京華城案的應曉薇，因涉嫌收受沈慶京行賄5250萬元，被起訴，檢察官認為應曉薇身為民意代表，卻為一己之私收受賄賂，且臨訟之際還企圖潛逃出境，惡性重大，被依違背職務之行為收受賄賂罪起訴，求處13年徒刑。26日上午10時許，北檢召開記者會說明案情，隨即將卷宗送至台北地院，下午2時北院抽籤分案，並於晚間6時30分召開接押庭，陸續開了近5小時，最後1名被告應曉薇，在凌晨1時15分結束庭訊，法官裁定應以1500萬元交保，限制住居、出境出海8月。應曉薇在北檢偵辦期間，不斷喊冤，至今仍否認犯罪，昨日接押庭，被指控涉嫌關說、施壓、收賄5250萬元的應曉薇仍堅不認罪，她聲稱因為遭到收押，「看不到太陽、星星、月亮，連去找證明都沒辦法」、「我的人生全毀了」，但檢方立刻拿出會議紀錄，強調一切都有「白紙黑字」為證。昨北院漏夜審理，27日凌晨裁定應曉薇以1500萬元交保。另外4名被告，柯文哲以3000萬元交保，並限制住居、出境出海；沈慶京、彭振聲分別以4000萬元、500萬元交保；李文宗因先前在政治獻金案已被裁定200萬元交保，這次則追加800萬元交保金，目前5人全都已交保獲釋。