我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案、政治獻金假帳等案被羈押，遭北檢求處28年6個月刑期，台北地院今（27）日凌晨裁定柯文哲3000萬元交保，中午由民眾黨立法院黨團總召黃國昌的妻子高翔擔任具保人辦理交保。對此，黃國昌今日表示，那大家群策群力順利地把柯文哲接出來這才是最重要的事情，交保金民眾黨沒有出錢。針對太太當具保人，黃國昌下午於立院受訪表示，其實讓主席可以順利交保出來，是所有台灣民眾黨支持者、所有的小草，以及所有在台灣相信公理正義的朋友，大家共同的期待這件事情，在過程當中要感謝非常多的朋友，「那大家群策群力順利地把主席接出來，這才是最重要的事情。」媒體問為何選太太？黃國昌說，因為北院前活動結束以後大概已經今天早上清晨4、5點了，總是要找一個自己信任的人去做這件最重要的事情，他再次感謝所有非常多的朋友大家群策群力，一起把這件事情完成，媒體追問錢的來源？黃國昌表示，有很多好朋友大家群策群力，他做事情是很有計劃的，絕對不是今天早上才開始。媒體問有出錢嗎？黃國昌表示，他也沒有出錢。媒體問民眾黨有出錢嗎？黃國昌強調，黨沒有出錢，絕對不用台灣民眾黨的錢，「請大家放心，我已經公開講過了，柯主席是一個公私分明的人，他也不會允許我們拿黨的錢去幫他辦交保。」