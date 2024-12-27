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民眾黨主席柯文哲涉入京華城案與政治獻金案，北檢被求處28年6個月，而北院裁定其3000萬元交保，柯文哲今（27）返家後發表談話，提及「相信用正面的力量才能夠讓台灣社會變得更好，那就大家繼續努力」。對此前幕僚柯昱安表示，以自己過去經驗，「正面的過每一天」、「讓台灣因為有我們可以變得更好」，這幾句話通常都會出現在受到媒體高度關注的場合，刷一波正面聲量後，就是嘴秋的起點，下個月就開會復出接受專訪，然後每天出門餵鯊魚，用片面資訊煽動仇恨對立。柯昱安說，以自己過去PTSD（創傷後壓力症），柯文哲說出「正面的過每一天」、「讓台灣因為有我們可以變得更好」，這幾句話通常都會出現在受到媒體高度關注的場合，刷一波正面聲量之後，就是嘴秋的起點。柯昱安也預測，柯文哲下個月就會復出「少康戰情室」專訪，然後每天出門開始餵鯊魚，用片面資訊煽動仇恨對立，繼續每天去立法院黨團開會寄生。最後柯昱安也奉勸柯文哲，要真心反省的話，學學人家重金交保之後怎麼低調過日的，「希望你可以做得到」。